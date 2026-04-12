Manchester United-Leeds lunedì 13 aprile 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Bruno Fernandes la soluzione

Lunedì 13 aprile 2026 alle 21:00 si sfidano Manchester United e Leeds nel campionato di Premier League. Il Manchester United cerca di assicurarsi un posto in Champions League nella partita in casa, mentre il Leeds, guidato da Daniel Farke, lavora per evitare la retrocessione. Sono attese formazioni con alcuni cambi e pronostici che indicano possibili sviluppi della gara. Le quote e le analisi sono già disponibili per gli appassionati.

Il Manchester United è vicino a tornare in Champions League mentre la salvezza del Leeds è certamente possibile ma c’è ancora del lavoro da da fare per Daniel Farke. I Red Devils infatti sono terzi in classifica e dunque ben posizionati per questo finale di stagione, mentre i Whites hanno tre punti di vantaggio nei. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Manchester United-Leeds (lunedì 13 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Bruno Fernandes la soluzione Manchester United-Leeds (lunedì 13 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiIl Manchester United è vicino a tornare in Champions League mentre la salvezza del Leeds è certamente possibile ma c’è ancora del lavoro da da fare... Everton-Manchester United (lunedì 23 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiLa striscia di quattro vittorie consecutive del Manchester United si è interrotta al London Stadium contro il West Ham dove un gol di Benjamin Sesko...