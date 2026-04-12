L’oroscopo della settimana dal 13 al 19 aprile 2026 | Ariete e Sagittario sfrontati e incontenibili
Nella settimana dal 13 al 19 aprile 2026, Mercurio transita nel segno dell’Ariete, influenzando il modo in cui si comunicano pensieri e opinioni. Questo transito porta a uno stile più diretto e impulsivo nelle conversazioni, con un approccio più schietto e meno riflessivo rispetto al solito. Le influenze planetarie di questa fase si riflettono nelle attitudini di alcuni segni, che si mostrano più sfrontati e incontenibili.
Nell'oroscopo della settimana che va dal 13 al 19 aprile 2026, Mercurio entra in Ariete rendendo la comunicazione più impulsiva e schietta. La Luna Nuova nello stesso segno apre la strada a nuovi inizi decisi e coraggiosi.🔗 Leggi su Fanpage.it
Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 13 al 19 aprile 2026: energie focose per Sagittario e ArieteNella classifica dei segni più fortunati della settimana che va dal 13 al 19 aprile 2026 l'elemento fuoco è decisamente predominante.
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