L’oroscopo della settimana dal 13 al 19 aprile 2026 | Ariete e Sagittario sfrontati e incontenibili

Nella settimana dal 13 al 19 aprile 2026, Mercurio transita nel segno dell’Ariete, influenzando il modo in cui si comunicano pensieri e opinioni. Questo transito porta a uno stile più diretto e impulsivo nelle conversazioni, con un approccio più schietto e meno riflessivo rispetto al solito. Le influenze planetarie di questa fase si riflettono nelle attitudini di alcuni segni, che si mostrano più sfrontati e incontenibili.