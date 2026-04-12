Le migliori scuole superiori dell' Umbria e di Perugia per andare all' università

In Umbria e a Perugia ci sono diverse scuole superiori che preparano gli studenti per l’università. La scelta tra continuare gli studi o entrare nel mondo del lavoro dipende da ogni percorso formativo. Le scuole offrono indirizzi vari, da quelli più teorici a quelli più pratici, per consentire agli studenti di scegliere l’orientamento più adatto alle proprie aspirazioni. La decisione finale varia a seconda delle esigenze di ciascuno.

Continuare a studiare o entrare nel mondo del lavoro? Qualunque sia la scelta c'è una scuola superiore adatta. E, soprattutto, c'è la nuova edizione di Eduscopio, la piattaforma curata dalla Fondazione Agnelli che dodici anni aiuta studenti e genitori nel decidere cosa fare dopo al terza media.🔗 Leggi su Perugiatoday.it