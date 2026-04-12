Juventus Pisa Under 15 5-2 | Allara si aggiunge alla festa bianconeri cinici

Nella partita tra Juventus e Pisa Under 15, terminata con il risultato di 5-2, Allara si è unito ai marcatori della Juventus. La gara si è svolta durante la venticinquesima giornata del campionato 202526. Sono stati analizzati dettagli tecnici, moviole e cronaca in tempo reale, offrendo un quadro completo dell'incontro tra le due squadre.

di Fabio Zaccaria Juventus Pisa Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la venticinquesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15, dopo aver perso contro il Cesena, batte il Pisa a Vinovo nel match valevole per la venticinquesima giornata di campionato: ha seguito LIVE il match. Juventus Pisa Under 15: 5-2 sintesi e moviola. 84? GOL DELLA JUVE- Da corner Allara svetta e gira in rete, fischio finale dopo il gol 77? GOL DELLA JUVE- Mobilia sfrutta un’indecisione e mette nel sacco: una probabile sostituzione mette fuori campo Porta 74? GOL DEL PISA-...🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Pisa Under 15 5-2: Allara si aggiunge alla festa, bianconeri cinici Juventus Genoa Under 15 5-1 LIVE: Cussotto si aggiunge alla festaLocatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal... Juventus Parma Under 16 4-0 LIVE: poker bianconero, Rastello si aggiunge alla festadi Fabio ZaccariaJuventus Parma Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventitreesima giornata di...