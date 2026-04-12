Il miglior action rpg del 2025 è in offerta farselo scappare sarebbe un crimine

Un nuovo action RPG del 2025 è attualmente in sconto, e molti appassionati del genere stanno valutando l’acquisto. Tuttavia, il settore dei videogiochi ha dimostrato più volte che anche un prodotto di alta qualità può incontrare difficoltà sul mercato. Di recente, si è parlato del “Caso Khazan”, un episodio che ha coinvolto un titolo molto atteso e le sue difficoltà di distribuzione.

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A volte fare un ottimo lavoro non basta a garantire il successo ad un gioco, il “Caso Khazan” è solo l’ultimo di una lunga serie di progetti con alto potenziale ed elevato valore produttivo che viene snobbato a causa di una mancata copertura mediatica e probabilmente di un marketing meno a fuoco rispetto al progetto in sé. Questo è stato il mese di Crimson Desert, action rpg divisivo che ha fatto parlare inizialmente per via delle lamentele degli acquirenti – alcune legate agli effettivi problemi del gioco altre semplicemente alle ormai consuete aspettative fuori fuoco della platea giocante – e successivamente per un repentino percorso di redenzione da parte degli sviluppatori, in grado di raddrizzare il tiro in poche settimane.🔗 Leggi su Esports247.it © Esports247.it - Il miglior action rpg del 2025 è in offerta, farselo scappare sarebbe un crimine ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Il Meglio e il Peggio dei GDR 2025: Classifica Senza Filtri Argomenti più discussi: Migliori Giochi PS5 e PS5 Pro di Maggio 2026: solo il meglio; Quanto dura The Blood of Dawnwalker? Rebel Wolves svela la longevità del suo action RPG; PlayStation Plus novità maggio 2026 - Nuovi giochi 'gratis' per PS4 e PS5; Farever, il nuovo action RPG cooperativo di Shiro, è disponibile in early access su Steam.