Le trattative tra le parti coinvolte nel conflitto sembrano essersi interrotte, mentre la tensione nella regione aumenta. Le attività nel Mare di Hormuz continuano a registrare un incremento, e le operazioni militari nel Libano si intensificano. La situazione nel Medio Oriente rimane instabile, con i movimenti militari che proseguono senza sosta e senza segnali di una rapida risoluzione.

Un tavolo saltato, il mare che si chiude e una guerra che non rallenta. Il Medio Oriente torna a muoversi senza freni. La diplomazia si è fermata, il mare no. È questa la fotografia più nitida della giornata in Medio Oriente, dopo il fallimento dei colloqui tra Stati Uniti e Iran ospitati in Pakistan. Nessun accordo, nessuna apertura concreta, soltanto dichiarazioni sempre più dure. JD Vance è rientrato negli Stati Uniti parlando di “offerta finale”, mentre Teheran ha liquidato la proposta americana come “irragionevole”. Sullo sfondo resta Islamabad, che prova a non far saltare del tutto il tavolo e continua a parlare di semplice stallo, non di trattativa morta.🔗 Leggi su Temporeale.info

© Temporeale.info - Guerra Iran-Usa-Israele, salta la trattativa: tensione altissima su Hormuz e Libano

Guerra Iran-USA-Israele, tensione nello stretto di Hormuz - Agorà 16/03/2026

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