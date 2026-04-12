Gravina al Corriere della Sera | Il calcio lo specchio di questo paese Niente Mondiali? Non dovevo sbagliare i rigori! E sul mio successore vi dico questo

Il presidente dimissionario della federazione calcistica italiana ha rilasciato una nuova intervista al Corriere della Sera, commentando la situazione attuale del calcio nel paese e le recenti polemiche legate ai Mondiali. Ha ricordato di aver commesso degli errori sui rigori e ha fatto alcune dichiarazioni sul suo successore. Le sue parole arrivano a poche settimane dalle dimissioni ufficiali dalla guida della FIGC.

Robertson via dal Liverpool? Accordo già trovato col suo nuovo club: il terzino è pronto a restare in Premier League! Boga Juve, destino segnato: in estate sarà riscattato? Le cifre e la volontà comune tra lui e il club Senesi Juve, il colpo sta per sfumare? L’annuncio di Moretto che gela i bianconeri! Roma, il grande gelo tra Ranieri e Gasperini: una frattura che viene da lontano! Lo scenario per l’estate Hernanes duro con Leao: «Doveva andare via dal Milan insieme a Theo Hernandez, manca il cervello da attaccante!» Palladino post Atalanta Juve: «Abbiamo dominato e perso per un gol rocambolesco.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Gravina al Corriere della Sera: «Il calcio lo specchio di questo paese. Niente Mondiali? Non dovevo sbagliare i rigori! E sul mio successore vi dico questo» Leggi anche: Conferenza stampa Akanji pre Inter Arsenal: «Vogliamo lo scudetto e finire tra le prime 8 in Champions, sul mio futuro e sul ruolo da mediano vi dico questo» Presidenza FIGC, Abete risponde: «Io al posto di Gravina? Un problema che non mi pongo, e sul futuro di Gattuso vi dico questo»Adzic, brillante in Nazionale ma ai margini alla Juventus: il punto sul suo momento e sul futuro estivo – VIDEO di Marco Baridon Nico Paz Arsenal:...