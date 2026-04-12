Una rappresentante di spicco del movimento MAGA ha espresso preoccupazione riguardo alle prospettive del suo partito alle elezioni di metà mandato. Secondo le sue dichiarazioni, i repubblicani potrebbero perdere sia la maggioranza alla Camera che, forse, anche quella al Senato. La figura ha commentato il recente stato mentale di un ex presidente, definendolo “grave”, aggiungendo che questa situazione potrebbe avere ripercussioni sulle future tornate elettorali.

Non è una voce dell’opposizione democratica, ma una figura simbolo del trumpismo a lanciare l’allarme: secondo Marjorie Taylor Greene, i repubblicani rischiano una vera e propria debacle alle elezioni di metà mandato, con la perdita della Camera e, potenzialmente, anche del Senato. Una previsione che pesa ancora di più perché arriva da una delle ex alleate più fedeli di Donald Trump, oggi diventata una delle sue critiche più dure. Dalla fedeltà al MAGA alla rottura con Trump. Per anni Greene è stata tra le esponenti più riconoscibili e radicali del movimento MAGA, sostenendo apertamente la linea di Trump e contribuendo a rafforzarne il consenso nell’ala più ideologica del Partito Repubblicano.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Grave stato mentale”. Trump, l’affondo della Big dei MAGA: poi la profezia nera

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