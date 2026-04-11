Alle ore 17:25 del 11 aprile 2026, Astral ha diffuso aggiornamenti sulla situazione della viabilità nella regione Lazio e nella città di Roma. Il servizio di informazione sulla mobilità segnala eventuali disagi o variazioni nel traffico, fornendo dati aggiornati sulla situazione delle strade e dei mezzi pubblici. L’aggiornamento si rivolge agli utenti che devono pianificare spostamenti nella zona in questo momento.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla creazione di altre lingue mobilità un servizio della regione Lazio raccordo anulare in carreggiata esterna si rallenta il traffico intenso tra la Roma Fiumicino la via del mare è più avanti tra Laurentina e diramazione Roma Sud stessa situazione interna tra Tuscolana e Ardeatina ci spostiamo sulla statale Aurelia dove si sta in coda per traffico intenso della torre in pietra-palidoro nei due sensi andiamo sulla via Portuense Qui si sta in fila per incidente tra Viale lago di Traiano e la rotatoria per via dei montgolfier Cambiamo argomento con il trasporto ferroviario stop ai treni sulla.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-04-2026 ore 17:25

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