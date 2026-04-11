Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-04-2026 ore 16 | 25
Alle ore 16:25 del 11 aprile 2026, la viabilità nella regione Lazio presenta diverse criticità. Secondo le ultime comunicazioni di Astral infomobilità, si registrano rallentamenti e code in alcune zone della città, con problemi di traffico che interessano le principali arterie. La situazione potrebbe influire sugli spostamenti dei cittadini, mentre le autorità monitorano la situazione per eventuali interventi.
Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità o servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna si rallenta per traffico intenso tra Ardeatina diramazione Roma Sud stessa situazione interna tra le uscite di Tuscolana e Appia am argomento con il trasporto ferroviario stop ai treni sulla linea Roma Firenze per lavori di potenziamento tecnologico della struttura Trenitalia fa sapere che sulla linea convenzionale tra Orte Roma Tiburtina la circolazione sospesa fino alle ore 6 di domani domenica 12 aprile Mentre per la linea alta velocità la sospensione il programma della mezzanotte...🔗 Leggi su Romadailynews.it
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