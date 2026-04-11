Dopo la conclusione della sua precedente relazione, Veronica Ruggeri ha annunciato di aver trovato un nuovo compagno, un cantante noto nel panorama musicale. La influencer ha condiviso che la loro relazione si basa sulla complicità e insieme stanno pensando a progetti e obiettivi comuni. La notizia arriva dopo le voci di una sua rottura e si concentra sulla stabilità del nuovo rapporto, senza ulteriori dettagli sulla coppia.

Veronica Ruggeri ha ritrovato l’amore dopo la fine della relazione con Nicolò De Devitiis: oggi è legata a un nuovo compagno e parla di una storia solida, fatta di complicità, progetti e sogni per il futuro. Leggi anche: Tensione a Le Iene, dietro le quinte non si parla d’altro che di Nicolò De Devitiis e Veronica Ruggeri: ecco che succede Veronica Ruggeri, volto noto della televisione italiana come inviata de Le Iene, negli ultimi mesi ha scelto di vivere la sua vita privata con maggiore discrezione. Dopo una relazione importante conclusasi da tempo, la giornalista sembra aver ritrovato equilibrio e serenità accanto a una nuova persona. Una storia che, inizialmente avvolta dal riserbo, è oggi emersa con maggiore chiarezza, rivelando dettagli inediti e aprendo uno sguardo sul presente e sul futuro sentimentale della protagonista.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Veronica Ruggeri, dopo Nicolò De Devitiis, ha un nuovo fidanzato famoso: è un cantante!

Veronica Ruggeri a Verissimo, perché è finita con Nicolò De Devitiis e il nuovo fidanzato VitoPer la prima volta ospite a Verissimo, Veronica Ruggeri si è raccontata con una sincerità misurata, lasciando emergere un lato più intimo e...

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