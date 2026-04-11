La capsula Orion, parte della missione Artemis II, è atterrata nell’Oceano Pacifico dopo aver completato il suo viaggio verso la Luna. L’evento si è svolto nella notte tra venerdì e sabato, segnando il ritorno dell’equipaggio sulla Terra. Durante le operazioni di recupero, si è verificato un piccolo imprevisto, ma nessuna conseguenza grave è stata riportata. La missione ha segnato un passo importante nel programma spaziale dedicato alle esplorazioni lunari.

I l viaggio che ha riportato l’umanità a un passo dalla Luna si è concluso nella notte tra venerdì e sabato con un tuffo nell’Oceano Pacifico. La capsula Orion è ammarata regolarmente al largo della California, mettendo il sigillo su una missione da record durata dieci giorni. L’equipaggio di Artemis II, composto dagli americani Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e dal canadese Jeremy Hansen, ha superato i confini raggiunti dall’Apollo 13, stabilendo il nuovo primato di distanza massima dalla Terra mai toccata da un essere umano. Vita da astronauta. guarda le foto Artemis II, il recupero difficile di Orion tra le onde. Nonostante il rientro sia stato tecnicamente impeccabile, il recupero finale ha riservato un momento di tensione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Splashdown per Artemis II. La capsula Orion torna dalla Luna e apre una nuova era. Emozioni e un piccolo imprevisto nel recupero finale

Spazio, Artemis II: la capsula Orion si dirige verso la LunaGli astronauti della missione Artemis II della NASA hanno acceso i motori e si sono diretti verso la Luna, a oltre 50 anni dal programma Apollo.

Artemis II, gli astronauti nella capsula Orion: pronti per il primo viaggio verso la Luna dopo 53 anniI quattro astronauti della missione Artemis II sono entrati nella capsula Orion e sono pronti per il primo viaggio dell’umanità sulla Luna dopo 53...

Temi più discussi: Il rientro sulla Terra di Artemis II si avvicina, dove e quando seguire lo storico splashdown in diretta; Quando tornano gli astronauti dalla Luna? L'orario dello splashdown di Artemis 2 e quegli 8 minuti di fuoco; Artemis II: il tuffo finale verso la Terra. Splashdown atteso per stanotte; Rientro di Artemis II sulla Terra, come e a che ora seguire lo splashdown della NASA in diretta stanotte.

Lo splashdown di Artemis II si avvicina, dove e quando seguire lo storico rientro sulla Terra della missioneDopo il viaggio attorno alla Luna, la capsula Orion si prepara all'ammaraggio: ecco gli orari e i canali della diretta in Italia, per non perdersi l'evento ... wired.it

Artemis II prepara il rientro sulla Terra: come seguire in diretta lo splashdown storicoArtemis II, come avverrà lo splashdown della capsula Orion La missione Artemis II della Nasa, con equipaggio a bordo, concluderà il suo viaggio con un ... assodigitale.it

Corriere della Sera. . La missione Artemis 2 è rientrata sulla Terra con un ammaraggio «perfetto». Lo splashdown della navicella Orion è avvenuto alle 2.07 e 47 secondi del mattino di sabato 11 aprile (ora italiana). Gli astronauti Reid Wiseman, Victor Glover, - facebook.com facebook

Missione compiuta per Artemis 2! Dopo 10 giorni nello spazio profondo, un flyby lunare da record e circa 695.081 miglia percorse dal lancio allo splashdown, la capsula Orion ha ammarato nell’Oceano Pacifico alle ore 02.07 (CEST) di sabato 11 aprile x.com