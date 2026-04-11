Simbolotto estrazione di oggi 11 aprile 2026 | Lotto

L’estrazione del Simbolotto di oggi, 11 aprile 2026, è prevista per le ore 20. La sera di oggi corrisponde al quarto giorno della settimana in cui si svolgono le estrazioni di questo gioco, che si tiene regolarmente quattro volte a settimana. Il Simbolotto è collegato alle estrazioni del Lotto e si gioca nelle serate di martedì, giovedì, venerdì e sabato.

Estrazione Simbolotto di oggi, 11 aprile 2026. LOTTO SIMBOLOTTO – Questa sera, 11 aprile 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Simbolotto, il gioco direttamente associato alle estrazioni del Lotto (quattro volte a settimana: martedì, giovedì, venerdì e sabato). Per il mese di aprile la ruota associata al gioco è quella di Genova. Ma quali sono i simboli vincenti dell’estrazione di oggi, 11 aprile 2026? Di seguito i numeri e i simboli vincenti estratti oggi: ESTRAZIONE SIMBOLOTTO OGGI: numeri e simboli LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Simbolotto, sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Simbolotto, estrazione di oggi 11 aprile 2026 | Lotto Simbolotto, estrazione di oggi 2 aprile 2026 | LottoEstrazione Simbolotto di oggi, 2 aprile 2026 LOTTO SIMBOLOTTO – Questa sera, 2 aprile 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Simbolotto, il... Simbolotto, estrazione di oggi 3 aprile 2026 | LottoEstrazione Simbolotto di oggi, 3 aprile 2026 LOTTO SIMBOLOTTO – Questa sera, 3 aprile 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Simbolotto, il... SuperEnalotto - Estrazione e risultati 12/12/2025