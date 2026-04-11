Scossone Dolce&Gabbana Stefano lascia la presidenza

Dolce & Gabbana ha annunciato che Stefano ha lasciato la posizione di presidente. La decisione è stata comunicata come parte di un processo di cambiamento nella struttura organizzativa e di governance dell’azienda. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle motivazioni di questa scelta o ai piani futuri. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale dell’azienda, senza ulteriori specifiche.

Dolce & Gabbana, «nell'ambito di un naturale percorso di evoluzione organizzativa e di governance», conferma che Stefano Gabbana ha rassegnato a far data dallo scorso primo gennaio 2026 le sue dimissioni dalle cariche nelle società Dolce & Gabbana Holding Srl, Dolce & Gabbana Trademarks Srl e Dolce & Gabbana Srl. Lo si legge in una nota diffusa ieri dal gruppo dopo quanto anticipato giovedì sera dall'agenzia Bloomberg. Queste dimissioni viene però precisato «non hanno alcuna influenza sulle attività creative svolte a favore del gruppo dal medesimo Stefano Gabbana». Sul tema del debito, l'azienda, «al momento, non ha nulla da dichiarare in quanto la negoziazione con le banche è ancora in corso». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Scossone Dolce&Gabbana. Stefano lascia la presidenza Stefano Gabbana lascia la presidenza di Dolce & Gabbana: Alfonso Dolce al verticeStefano Gabbana ha lasciato la presidenza di Dolce & Gabbana, assunta da Alfonso Dolce, e valuta il futuro della sua quota del 40%, aprendo una fase... Temi più discussi: Dolce & Gabbana, scossone ai vertici: Stefano Gabbana lascia, ora la sfida è il debito; Scossone Dolce&Gabbana. Stefano lascia la presidenza; Scossone in Dolce&Gabbana: Stefano Gabbana lascia la presidenza e valuta la sua quota del 40%; Dolce&Gabbana, scossone al vertice: Stefano Gabbana lascia la presidenza.? Cosa succede ora alla maison del lusso. Scossone Dolce&Gabbana. Stefano lascia la presidenzaSi è dimesso a gennaio, ora valuta la cessione del suo 40%. La carica passa all'ad Alfonso Dolce. Il nodo del debito ... ilgiornale.it Stefano Gabbana si è dimesso dalla presidenza di Dolce & Gabbana. Per rafforzare il management spunta il nome di Stefano Cantino, ex ceo di GucciIl gruppo deve ristrutturare 450 milioni di debito e cerca nuovi fondi fino a 150 milioni, possibile l'arrivo di Stefano Cantino ... ilfattoquotidiano.it Dolce & Gabbana, scossone ai vertici: Stefano Gabbana lascia, ora la sfida è il debito economymagazine.it/dolce-gabbana-… #dolce&gabbana #economymagazine x.com Scossone nel mondo della moda. Stefano Gabbana si è dimesso dalla carica di presidenza di Dolce & Gabbana. Lo riporta Bloomberg, spiegando che lo stilista sta valutando diverse opzioni per la sua quota di partecipazione nella casa di moda. Gabbana, 63 - facebook.com facebook