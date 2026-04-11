Riminesi un popolo sullo scooter Crollano gli acquisti di auto nuove
Nella città di Rimini si registra una diminuzione significativa nelle vendite di automobili nuove, mentre si nota un aumento dell’uso di scooter tra i residenti. I dati recenti evidenziano come le transazioni per beni durevoli, come veicoli e elettrodomestici, siano cambiate rispetto agli anni precedenti. Questi numeri riflettono una tendenza in atto nel mercato locale, senza coinvolgere altre categorie di beni o modifiche legislative.
Riminesi, un popolo in scooter. E’ questa l’unica voce che sale alla voce: acquisti in beni durevoli, ovvero beni quali: mezzi di trasporto, elettrodomestici, arredamento ed elettronica. Gli acquisti in motocicli hanno raggiunto nel 2025, i 27,5 milioni di euro, ventitreesimo valore nazionale e primo in regione dopo il capoluogo Bologna. Anche in questo caso c’è stata una flessione rispetto all’anno precedente, ma molto più contenuta rispetto alle altre provincie in regione. E’ l’unica eccezione alla regola che fa di Rimini la provincia ultima in Emilia-Romagna per spesa delle famiglie in beni durevoli con soli 433,8 milioni di euro, in calo dell’1,7%: 61esimo valore nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Basilicata 2025: auto nuove crollano del 15,4%, la tecnologia cresceLa Basilicata registra nel 2025 un calo del 3,5% nella spesa per beni durevoli, attestandosi a 506,5 milioni di euro.
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