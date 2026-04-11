Un cantante noto degli Zero Assoluto potrebbe presto diventare padre per la prima volta. A 48 anni, Matteo Maffucci e la moglie, Benedetta Balestri, sono al centro di voci che parlano di un possibile lieto evento in arrivo. I fan seguono con attenzione ogni aggiornamento, mentre si attendono conferme ufficiali sulla futura nascita del primo figlio della coppia.

L’indiscrezione emoziona i fan: Matteo Maffucci e la moglie Benedetta Balestri potrebbero presto allargare la famiglia con l’arrivo di un bebè. Una nuova avventura personale che segna un momento speciale per il cantante degli Zero Assoluto. Leggi anche: Sal da Vinci sempre più internazionale, conquista una band inglese famosissima: ecco la reazione del gruppo Per molti, gli Zero Assoluto rappresentano una colonna sonora indimenticabile degli anni Duemila, capace di accompagnare intere generazioni con brani diventati veri e propri cult. Oggi, uno dei protagonisti di quel successo sembra pronto a vivere una nuova e importante fase della sua vita. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Ricordate gli Zero Assoluto? Matteo diventa papà per la prima volta a 48 anni!

Papa Leone, per la prima volta in assoluto per un pontefice, accompagnerà la processione in tutte le 14 stazioniAnche per il Venerdì Santo 2026 la tv propone la diretta della Via Crucis al Colosseo.

“È nata Ginevra”. Il volto di Canale 5 diventa papà per la prima voltaIn alcuni casi la realtà riesce a sorprendere più di qualsiasi previsione medica o statistica.

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