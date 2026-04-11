' Navette Solidali' Roseto Valfortore e altri 9 comuni fanno rete | 200mila euro per la mobilità sociale nei Monti Dauni
Nel comune di Roseto Valfortore si è conclusa l’adesione al progetto “Navette solidali - Mobilità per anziani, lavoro per giovani”, che coinvolge in totale dieci comuni dei Monti Dauni. Il progetto, finanziato con 200 mila euro attraverso un bando dell’Anci, mira a migliorare la mobilità sociale nella zona. La collaborazione tra i vari enti comunali intende potenziare i collegamenti e facilitare gli spostamenti dei residenti.
Anche il Comune di Roseto Valfortore entra ufficialmente a far parte del progetto “Navette solidali - Mobilità per anziani, lavoro per giovani”, promosso nell’ambito del bando Anci e finanziato con 200.000 euro. Un’iniziativa ambiziosa che mette al centro due bisogni fondamentali dei territori.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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