Naughty Dog dietro Intergalactic c’è un’altra grossa IP | si tratta di un ritorno inaspettato

Naughty Dog sta lavorando a un nuovo progetto che sta attirando molta attenzione tra i fan. Oltre alla prossima uscita, si parla di un ritorno inaspettato legato a una delle sue più grandi proprietà intellettuali. Secondo alcune fonti, lo studio avrebbe in programma di rilasciare un titolo che potrebbe sorprendere il pubblico, superando le aspettative già alte per il nuovo gioco annunciato. La notizia ha suscitato grande interesse tra gli appassionati di videogiochi.

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C’è grande attesa per la prossima opera videoludica di Naughty Dog, ma pare che lo studio di punta di Playstation abbia in serbo per i suoi fan storici una grandissima sorpresa che potrebbe addirittura oscurare la nuova IP. Scopriamo di cosa si tratta e quando potremmo vederlo girare sulle nostre console casalinghe. L’attuale generazione di console è stata atipica rispetto alla storia del medium videoludico. Non solo perché a differenza delle precedenti c’è stato un cambio dei costi di mercato (i prezzi di giochi e console sono saliti col tempo invece che abbassarsi a causa delle contingenze economico-sociali di questi anni), ma anche e soprattutto per un cambio di modello di vendita e di strategie di produzione.🔗 Leggi su Esports247.it © Esports247.it - Naughty Dog, dietro Intergalactic c’è un’altra grossa IP: si tratta di un ritorno inaspettato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video