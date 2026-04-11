Movimento 5 Stelle Avellino ufficializzate le nuove nomine interne

Dopo l’Assemblea del Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Avellino, presieduta dalla rappresentante eletta Sara Spiniello, sono state annunciate le nomine interne del gruppo. Le modifiche riguardano le figure che ricopriranno ruoli chiave all’interno dell’organizzazione locale. La riunione ha visto la partecipazione di diversi membri del movimento, che hanno approvato le nuove assegnazioni di incarichi.

A seguito dell’Assemblea del Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Avellino, presieduta dalla rappresentante eletta Sara Spiniello, sono state ufficializzate le nuove nomine interne del Gruppo.Nuova struttura internaIl ruolo di Vice Rappresentante Vicario è stato affidato al dottor Sergio.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Il governo alle prese con le tensioni interne del movimento 5 StelleIl governo italiano si trova a fronteggiare una crescente tensione interna, alimentata da posizioni contraddittorie all’interno del Movimento 5... Uniagri e COAPI ad Avellino: le aree interne chiedono ascolto e sviluppoDomani Uniagri sarà ad Avellino insieme al Comitato Agricoltori Avellinesi, parte integrante del COAPI.