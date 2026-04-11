Un giovane di 17 anni è rimasto ferito dopo aver perso il controllo della moto e aver urtato un cartello stradale lungo la strada regionale 141 a Treviglio. L’incidente si è verificato a breve distanza dal punto in cui, pochi giorni prima, un altro incidente aveva causato la morte di un uomo di 34 anni, coinvolto in un investimento con tre ciclisti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza.

IL FERITO. L’incidente a poche centinaia di metri di distanza dal luogo dell’investimento dei tre ciclisti che giovedì 9 aprile ha causato al morte del 34enne Flavio Leoni. Nel tardo pomeriggio di sabato 11 aprile un ragazzo di 17 anni è rimasto ferito dopo aver perso il controllo della moto. Fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi. L’incidente è avvenuto a circa 300 metri dall’incidente mortale di pochi giorni fa. Secondo una prima ricostruzione, il diciassettenne stava viaggiando in sella a una moto 125 insieme a un gruppo di amici, anch’essi motociclisti. Giunto in prossimità di una curva, poco prima dello svincolo per Castel Cerreto, il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Moto fuori strada centra un cartello stradale, ferito 17enne. Nuovo incidente sulla Sp 141 a Treviglio -Foto/Video

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