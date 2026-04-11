Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 11 aprile 2026

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 11 aprile 2026, sono state pubblicate e sono disponibili nelle edicole. Tra i principali giornali ci sono Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport. Ognuno di essi presenta notizie aggiornate su eventi e risultati recenti nel mondo dello sport. Le copertine di queste testate sono state distribuite ai lettori questa mattina nelle rispettive edicole.

Muharemovic Inter, c’è un principio d’accordo! I nerazzurri viaggiano spediti: gli aggiornamenti di Moretto Calciomercato Inter, i piani per l’estate: nuovo tentativo per soffiare Ederson all’Atletico Madrid! La situazione Calciomercato Inter, Ausilio al lavoro: sul taccuino del DS c’è questo clamoroso scambio. I nomi sul piatto Inter Women, l’Under 15 porta a casa il Memorial Gianneschi! In finale battuto il Como 6-1 Piovani dopo Sassuolo Inter Women: «Tre punti fondamentali per i nostri obiettivi. Primo posto? 18 punti sono tanti» Calciomercato Inter, per l’Under 23 possibile colpo tra i pali! L’obiettivo è quel talento del Monaco classe 2006 Pea verso il ritorno all’Inter? Dialoghi in corso per un ruolo da coordinatore tecnico. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 11 aprile 2026 Leggi anche: Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 11 febbraio 2026 Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 11 marzo 2026Lecce, Corvino svela: «Tiago Gabriel? Parliamo di un 2004, ha grandi potenzialità. RASSEGNA STAMPA 1 APRILE 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI Temi più discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 4 aprile: la rassegna stampa; Fotorassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani di venerdì 3 aprile; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 7 aprile: la rassegna stampa; Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 10 aprile 2026. Rassegna stampa: le prime pagine dei giornali salernitani del 9 aprileStampaEcco i titoli delle prime pagine dei giornali in edicola. Rassegna stampa a cura di Salernonotizie Sul quotidiano La Città in prima pagina troviamo: Il porto dei traffici salvato dallo scanner ... salernonotizie.it Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi – 9 aprile 2026Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 9 aprile: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport rappresentano i princip ... lazionews24.com Le prime pagine di oggi - facebook.com facebook Le prime pagine dei quotidiani locali e nazionali di sabato #11aprile x.com