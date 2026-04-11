Intrappolato nel crollo del solaio in un agriturismo salvato dai vigili del fuoco

A Montebuono, nel comune di Magione, un solaio di un agriturismo è crollato, intrappolando una persona all’interno della struttura. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente sul posto per estrarre il ferito. Le operazioni di soccorso sono durate alcune ore, e sul luogo sono arrivati anche i sanitari del 118 per prestare assistenza al coinvolto. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Magione (Perugia), 11 aprile 2026 – Grande paura a Montebuono, nel comune di Magione, dove un solaio è crollato in una struttura ricettiva intrappolando una persona. Sul posto sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco della sede centrale di Perugia, che si sono impegnati nella rimozione delle parti crollate e hanno salvato una persona rimasta bloccata ma cosciente e in buone condizioni di salute. Per quanto riguarda le cause del crollo, saranno i vigili del fuoco a condurre le indagini per individuare le ragioni. La buona notizia è che la persona ferita è stata recuperata e affidata in buone condizioni ai sanitari del 118....🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Intrappolato nel crollo del solaio in un agriturismo, salvato dai vigili del fuoco Paura a Ischitella: automobilista intrappolato nel fango salvato dai vigili del fuocoA soccorrere il malcapitato sono stati i vigili del fuoco, con i volontari della protezione e gli operatori del 118. Leggi anche: Ponte Lambro, chihuahua intrappolato nel canale di scolo: salvato dai vigili del fuoco