Secondo un articolo del Wall Street Journal, l’intelligence statunitense afferma che l’Iran possiede ancora migliaia di missili. La notizia arriva in un momento di fragile cessate il fuoco e di colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran che si tengono a Islamabad. La valutazione evidenzia la quantità di armamenti ancora a disposizione del paese mediorientale, senza ulteriori commenti o analisi.

All’ombra del fragile cessate il fuoco e dei colloqui di pace in corso ad Islamabad tra Stati Uniti e Iran, fa irruzione dalle pagine del Wall Street Journal una valutazione dell’intelligence Usa non esattamente rassicurante. Secondo funzionari americani a conoscenza delle analisi degli 007, Teheran disporrebbe ancora di migliaia di missili balistici che potrebbe utilizzare recuperando i lanciatori dai suoi depositi sotterranei. Qualora confermato, si tratterebbe della conferma della resilienza dei pasdaran martellati per quasi 40 giorni dai bombardamenti di Washington e di Tel Aviv. Le fonti consultate dal quotidiano Usa si dicono preoccupate per la possibilità che il regime degli ayatollah sfrutti la pausa nei combattimenti scattata questa settimana per ricostituire parte del suo arsenale missilistico.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gli 007 Usa: "L’Iran ha ancora migliaia di missili"

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