Oggi, sabato 11 aprile 2026, viene trasmesso un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15. Durante l’episodio, Sahika rapisce Yigit e Ender racconta tutto a Kaya. La puntata ha già suscitato interesse tra gli spettatori, che sono in attesa di scoprire come si evolveranno gli eventi. La programmazione di oggi include anche altri appuntamenti televisivi, con un pubblico che segue con attenzione le vicende della fiction.

Va in onda oggi, sabato 11 aprile 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Sahika metterà in atto uno dei suoi subdoli piani per lanciare un avvertimento ad Ender. Cosa farà? La sorella di Kaya organizzerà il finto arresto di Yigit, questo però si rivelerà essere un rapimento. In preda alla paura e alla preoccupazione Ender deciderà di rivelare la verità a suo marito. Nonostante Sahika l'abbia minacciata Ender rivelerà a Kaya che c'è proprio sua sorella dietro il rapimento di Yigit, però lo metterà in guardia dicendogli che lei non deve sapere del suo coinvolgimento. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Forbidden fruit, spoiler 11 aprile 2026: Sahika rapisce Yigit, Ender racconta tutto a Kaya

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