Forbidden fruit 3 replica puntata 11 aprile in streaming | Video Mediaset
Oggi, sabato 11 aprile, va in onda in streaming un nuovo episodio di Forbidden Fruit 3. Nella puntata, Sahika mette in atto un finto arresto di Yigit, che si rivela poi essere un rapimento, come modo per minacciare Ender. La soap turca continua a raccontare le vicende dei personaggi coinvolti in strategie e giochi di potere.
Nuovo appuntamento oggi – sabato 11 aprile – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna Sahika organizza il finto arresto, poi rivelatosi un rapimento, di Yigit come avvertimento per Ender. Ender, nonostante le minacce ricevute, rivela a Kaya che dietro al rapimento c’è la stessa Sahika, ma lo avverte che la sorella non deve accorgersi che lui sa del suo coinvolgimento. Halit vuole trovare un modo per incastrare Nadir e ordina a Metin di indagare su un omicidio commesso dall’uomo ai tempi della detenzione in carcere. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 76 trasmesso da Canale 5 in replica streaming....🔗 Leggi su Superguidatv.it
Forbidden fruit 3, replica puntata 9 aprile in streaming | Video MediasetNuovo appuntamento oggi – giovedì 9 aprile – con la soap turca Forbidden fruit 3.