Eurovision a Vienna | stop alle bandiere infiammabili per sicurezza

Durante l'Eurovision Song Contest che si terrà alla Wiener Stadthalle di Vienna dal 12 al 16 maggio, il pubblico dovrà rispettare nuove restrizioni riguardanti l'uso delle bandiere. In particolare, è stato annunciato che tutte le bandiere infiammabili saranno vietate all’interno dell’area per motivi di sicurezza. Questa decisione si applica a tutti i partecipanti e ai spettatori presenti all’evento.

Il pubblico che si recherà alla Wiener Stadthalle per l’Eurovision Song Contest, tra il 12 e il 16 maggio, dovrà sottostare a rigide restrizioni sull’uso di bandiere. La decisione, comunicata dal distributore Oeticket, impone l’utilizzo esclusivo di vessilli o bandierine con proprietà ignifughe, in risposta al recente incendio avvenuto a Crans-Montana durante il Capodanno. Per accedere all’evento, gli spettatori dovranno mostrare certificazioni specifiche che attestino la conformità dei materiali agli standard di sicurezza austriaci ÖNORM B 3822:2010-06-15 DIN EN 13501-1. Sicurezza negli eventi di massa dopo l’emergenza in Svizzera. Il rogo che ha colpito Crans-Montana ha innescato una reazione immediata nelle normative sulla prevenzione degli incendi, influenzando la gestione logistica di grandi raduni internazionali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Eurovision a Vienna: stop alle bandiere infiammabili per sicurezza Eurovision 2026: fuoco e fiamme per la seconda semifinale a ViennaSe la prima semifinale dell’Eurovision 2026 ci offrirà uno spaccato etnico e pop molto variegato, questa seconda semifinale, in programma per il 14... Eurovision 2026: Sal Da Vinci esordisce al sesto posto a ViennaSal Da Vinci rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2026, in programma a Vienna.