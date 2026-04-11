Oggi, sabato 11 aprile 2026, sono stati estratti i numeri di Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Sono stati comunicati anche i numeri più ritardatari, insieme agli importi dei jackpot in palio. La lotteria continua a mantenere alta l’attenzione tra i partecipanti, con numeri che da tempo non vengono estratti e premi che si accumulano. Di seguito i dettagli delle estrazioni di questa giornata.

Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi sabato 11 aprile 2026 sono in programma a partire dalle ore 20. Numeri ritardatari prima dell’estrazione Numeri frequenti prima dell'estrazione I numeri delle scorse edizioni Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato Come si gioca e quando avvengono le estrazioni Numeri ritardatari prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo. Il numero più atteso è il 41 sulla ruota di Bari, che non esce da ben 103 estrazioni. Numeri frequenti prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 11 aprile 2026: numeri ritardatari e jackpot

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 4 aprile 2026: numeri ritardatari e jackpotLe estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi sabato 4 aprile 2026 sono in programma a partire dalle ore 20.

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi 2 aprile 2026: numeri ritardatari e jackpotLe estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi giovedì 2 aprile 2026 sono in programma a partire dalle ore 20.

Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Sabato 4 Aprile 2026