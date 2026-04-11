Estrazioni del Lotto Superenalotto e 10eLotto oggi 11 aprile 2026

Oggi, sabato 11 aprile 2026, sono stati effettuati i concorsi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto. I numeri vincenti sono stati estratti e comunicati in tempo reale. Gli appassionati di giochi numerici hanno potuto seguire le estrazioni e verificare i risultati. Le operazioni di estrazione si sono svolte come di consueto, con i numeri annunciati ufficialmente e disponibili per la consultazione.

Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi sabato 11 aprile 2026: numeri vincenti in diretta. ESTRAZIONI DEL LOTTO OGGI – Questa sera, sabato 11 aprile 2026, alle ore 20 vanno in scena le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. I tre giochi principali di Lottomatica sono seguiti da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione numero 59 del 2026 è prevista alle ore 20 di oggi, sabato 11 aprile 2026. TPI segue estrazione Lotto, estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) ed estrazione 10eLotto in tempo reale, live.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi 11 aprile 2026 Estrazioni Lotto 11 Aprile 2026: Numeri Vincenti oggi in diretta, SuperEnalotto e 10eLottoEstrazioni Lotto 11 Aprile 2026 in tempo reale: qui trovi tutti i numeri vincenti. Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi 2 aprile 2026Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi giovedì 2 aprile 2026: numeri vincenti in diretta ESTRAZIONI DEL LOTTO OGGI – Questa sera,... Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di sabato 14 Marzo 2026