Estrazioni del Lotto di sabato 11 aprile 2026 | la ruota di Napoli

Da napolitoday.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 11 aprile 2026, si è svolta l'estrazione del Lotto sulla ruota di Napoli. Sono stati annunciati i numeri vincenti estratti in quella sessione, senza ulteriori dettagli o contestualizzazioni. La notizia riguarda esclusivamente i risultati, senza informazioni aggiuntive su eventuali vincite o ripercussioni. La comunicazione si limita a riportare i numeri estratti nella giornata di riferimento.

Questi i numeri vincenti sulla ruota di Napoli per l'estrazione del Lotto di sabato 11 aprile 2026:  I numeri estratti su tutte le ruote.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di martedì 13 Gennaio 2026

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