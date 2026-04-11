Estrazioni del Lotto di sabato 11 aprile 2026 | la ruota di Napoli
Sabato 11 aprile 2026, si è svolta l'estrazione del Lotto sulla ruota di Napoli. Sono stati annunciati i numeri vincenti estratti in quella sessione, senza ulteriori dettagli o contestualizzazioni. La notizia riguarda esclusivamente i risultati, senza informazioni aggiuntive su eventuali vincite o ripercussioni. La comunicazione si limita a riportare i numeri estratti nella giornata di riferimento.
Questi i numeri vincenti sulla ruota di Napoli per l'estrazione del Lotto di sabato 11 aprile 2026: I numeri estratti su tutte le ruote.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Estrazioni del Lotto di sabato 4 aprile 2026: la ruota di NapoliQuesti i numeri vincenti sulla ruota di Napoli per l'estrazione del Lotto di sabato 4 aprile 2026:72 - 16 - 90 - 85 - 74I numeri estratti su tutte le...
Estrazioni del Lotto di sabato 7 marzo 2026: la ruota di NapoliEcco le estrazioni del Lotto di oggi: BARI 72 21 49 31 07 CAGLIARI 28 11 57 03 85 FIRENZE 41 76 27 01 79 GENOVA 76 19 37 40 69 MILANO 18 23 56 21 57...