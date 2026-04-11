Estrazione Lotto e 10eLotto | i numeri vincenti estratti oggi 11 aprile 2026

Oggi, sabato 11 aprile 2026, alle ore 20 si sono svolte le estrazioni del Lotto e del 10eLotto. Sono stati estratti i numeri vincenti per entrambi i giochi, con risultati disponibili subito dopo la conclusione dell’evento. Le estrazioni si sono tenute in una sala appositamente allestita, con la partecipazione di operatori e testimoni. I numeri vincenti sono stati comunicati attraverso vari canali ufficiali.

Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi sabato 11 aprile 2026. Oggi, sabato 11 aprile 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 59 del 2026 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 11 aprile 2026, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota: ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 59 d el 11 aprile 2026 BARI . CAGLIARI. FIRENZE . GENOVA . MILANO. NAPOLI . PALERMO . ROMA . TORINO . VENEZIA . NAZIONALE. (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 11 aprile 2026 Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 2 aprile 2026Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 2 aprile 2026 Oggi, giovedì 2 aprile 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del... Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 3 aprile 2026Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi venerdì 3 aprile 2026 Oggi, venerdì 3 aprile 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del... SuperEnalotto - Estrazione e risultati 05/01/2026