Dolce e Gabbana 450 milioni debiti | Stefano lascia la presidenza del gruppo

La notizia che circola sui social e che è stata anticipata ieri da Bloomberg riguarda il marchio di moda italiano, che si trova ad affrontare un debito di circa 450 milioni di euro. Stefano lascia la presidenza del gruppo, decisione comunicata ufficialmente nelle ultime ore. La vicenda coinvolge cambiamenti nella gestione e riflette le difficoltà finanziarie che il marchio sta attraversando in questo periodo.

Creata nel 1985, l’azienda finora era rimasta sotto il controllo dei suoi fondatori, Stefano Gabbana e Domenico Dolce: entrambi detengono una quota paritaria di circa il 40% del gruppo. Sul tavolo, sempre secondo Bloomberg, anche la possibile cessione di asset immobiliari e il rinnovo di licenze per rafforzare la liquidità. Dopo l’uscita della news, venerdì mattina il Gruppo in una nota ha confermato che “nell’ambito di un naturale percorso di evoluzione organizzativa e di governance, Stefano Gabbana ha rassegnato a far data dal primo gennaio 2026 le sue dimissioni dalle cariche nelle società Dolce & Gabbana Holding Srl, Dolce & Gabbana Trademarks Srl e Dolce & Gabbana Srl”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Dolce e Gabbana, 450 milioni debiti: Stefano lascia la presidenza del gruppo Stefano Gabbana lascia la presidenza di Dolce & Gabbana: Alfonso Dolce al verticeStefano Gabbana ha lasciato la presidenza di Dolce & Gabbana, assunta da Alfonso Dolce, e valuta il futuro della sua quota del 40%, aprendo una fase... Temi più discussi: Dolce & Gabbana, Gabbana lascia presidenza durante trattative su debito da 450 milioni; Crisi del lusso: Stefano Gabbana lascia la presidenza di Dolce & Gabbana e valuta la cessione delle quote; Dolce & Gabbana, svolta ai vertici: Stefano Gabbana lascia la presidenza; Stefano Gabbana lascia la presidenza di Dolce & Gabbana. Dolce & Gabbana, Gabbana lascia presidenza durante trattative su debito da 450 milioniStefano Gabbana ha lasciato in silenzio il consiglio di amministrazione di D&G, affidando la guida al fratello di Domenico Dolce, mentre il marchio lotta con 450 milioni di euro di debiti. View on eur ... msn.com Stefano Gabbana lascia la presidenza di D&G, va a Alfonso DolceStefano Gabbana ha lasciato la presidenza di Dolce & Gabbana, assunta da Alfonso Dolce, e valuta il futuro della sua quota del 40%, aprendo una fase cruciale per la maison. ansa.it la torta di ricotta e amaretti è un dolce preparato con una fragrante pasta frolla e un delizioso ripieno di crema alla ricotta e amaretti . - facebook.com facebook Dolce e spensierata serata per Te, cara Silvia e Tutti. Grazie di cuore. Un abbraccio fortissimo @Vitality1978 x.com