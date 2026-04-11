Il prezzo del DJI Mini 5 Pro Fly More Combo è diminuito sensibilmente, creando un'opportunità di acquisto prima dei potenziali blocchi. Nel mercato dei droni, questa riduzione dei costi avviene in un momento di cambiamenti significativi, con l'attenzione rivolta alle nuove normative e restrizioni. La flessione dei prezzi riguarda principalmente questa versione del modello, che si presenta ora a un prezzo più accessibile rispetto al passato.

Il mercato dei droni sta attraversando una fase di profonda trasformazione, segnata da un calo drastico nei prezzi che vede protagonista il DJI Mini 5 Pro Fly More Combo. Questo sabato 11 aprile 2026, il dispositivo è stato messo in vendita su Amazon al prezzo record di 1.089 dollari, con un ribasso superiore ai 500 dollari rispetto alla tariffa di listino originale di 1.599 dollari. L’offerta attuale rappresenta il punto più basso mai registrato per questo modello sulla piattaforma di vendita online, posizionandosi come un’opportunità strategica cerca tecnologia avanzata a costi contenuti. La riduzione del valore riflette le dinamiche di un settore che, nel corso del 2026, si trova in uno stato di fluttuazione insolito, influenzato pesantemente dalle crescenti pressioni legislative riguardanti l’importazione dei prodotti DJI. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - DJI Mini 5 Pro: crolla il prezzo, l’occasione d’oro prima dei blocchi

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DJI Mini 5 Pro | A Creators Honest Take (No BS)

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