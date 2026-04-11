Disboscamento abusivo e rifiuti bruciati | doppio intervento nel Parco del Circeo

Due interventi nel Parco del Circeo hanno portato alla scoperta di attività di disboscamento abusivo e di rifiuti bruciati. Le operazioni hanno coinvolto le forze dell’ordine e gli agenti del parco, che hanno sequestrato materiali e denunciato alcuni responsabili. La presidente dell’Ente ha commentato l’importanza di mantenere alta l’attenzione sulla tutela del patrimonio naturalistico, sottolineando il valore delle azioni di controllo e vigilanza in questa area protetta.

“Un presidio di legalità irrinunciabile per la difesa del nostro inestimabile patrimonio naturalistico”: queste le parole con cui la presidente dell’Ente Parco Nazionale del Circeo, Emanuela Zappone, ha espresso la sua soddisfazione e il suo plauso per le due importanti operazioni portate a. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Pneumatici e rifiuti pericolosi bruciati nel Parco del CirceoI carabinieri forestali hanno scoperto un deposito di rifiuti in un fondo ricadente nell'area protetta. I forestali scoprono un disboscamento non autorizzato nel Parco del Circeo: scattano le denunceL'accertamento dei carabinieri del Parco ha portato alla denuncia dei proprietari del lotto di terreno ricadente in area protetta e del direttore dei... Argomenti più discussi: Sabaudia, taglio illegale nel Parco del Circeo: denunciati proprietari e direttore lavori; Parco del Circeo, Zappone: Carabinieri forestali nostro scudo contro chi deturpa. Disboscamento abusivo e rifiuti bruciati: doppio intervento nel Parco del CirceoLa presidente dell’Ente Parco plaude al lavoro del Nucleo carabinieri Parco di Sabaudia : Un presidio di legalità irrinunciabile per la difesa del nostro inestimabile patrimonio naturalistico ... latinatoday.it Parco del Circeo, Zappone: Carabinieri forestali nostro scudo contro chi deturpaSABAUDIA – Il disboscamento abusivo di circa mille metri quadrati in una Zona a Protezione Speciale (ZPS) della Rete Natura 2000 e un sito discarica utilizzato per l’abbandono e la combustione illecit ... radioluna.it Telegolfo-RTG emittente televisiva. . Piscina abusiva nel Parco del Circeo: scatta il sequestro #Circeo #Ambiente #Carabinieri - facebook.com facebook