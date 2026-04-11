Dargen D’Amico al Monte Food Festival

Il 12 settembre a Monticelli si terrà il Monte Food Festival, un evento che prevede anche un concerto dal vivo. L'artista che salirà sul palco per esibirsi è Dargen D’Amico, scelto come ospite musicale per questa occasione. La serata è organizzata con il supporto di Caos Organizzazione Spettacoli, che si occupa della parte logistica e artistica dell'evento.

Sarà Dargen D’Amico l’ospite musicale che il prossimo 12 settembre, a Monticelli, salirà sul palco del Monte Food Festival, anche grazie alla collaborazione di Caos Organizzazione Spettacoli. Il rapper e cantautore milanese, reduce da Sanremo, sarà protagonista del grande concerto del sabato.🔗 Leggi su Parmatoday.it Sanremo 2026, gli abiti di Dargen D’Amico al Festival: look e stilistaQuali sono gli abito di Dargen D’Amico al Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora il cantante ha deciso di puntare su... Chi è Dargen D’Amico, il cantante in gara al Festival di Sanremo 2026Dargen D’Amico è uno dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2026, con il brano Ai Ai.