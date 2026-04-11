Dal cielo al Quirinale | il quindicenne che insegna l’universo

Il Presidente della Repubblica ha premiato 28 giovani che nel 2025 si sono distinti per comportamenti di solidarietà e altruismo. Tra loro c’è anche un quindicenne che, con il suo esempio, ha attirato l’attenzione su valori civici. La cerimonia si è svolta al Quirinale, dove sono stati consegnati riconoscimenti ufficiali. La selezione si è basata su comportamenti concreti e significativi messi in atto nel corso dell’anno.

Il Presidente della, Sergio Mattarella, ha voluto premiare il valore del civismo selezionando 28 giovani che nel corso del 2025 hanno dimostrato doti di solidarietà e altruismo. Tra i nuovi Alfieri della spicca la figura di Tommaso Lavecchia, un quindicenne di San Miniato, residente in provincia di Pisa, riconosciuto per la sua capacità di trasformare la passione per l’astronomia in un volano educativo per i suoi compagni di scuola. Dall’osservazione del cielo alla condivisione del sapere. Il percorso di Tommaso, che ha compiuto 15 anni lo scorso 26 gennaio, affonda le radici in un interesse per i corpi celesti coltivato fin dall’infanzia attraverso la partecipazione a eventi scientifici e mostre specialistiche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dal cielo al Quirinale: il quindicenne che insegna l’universo La sabbia dal Sahara al Piemonte: che cos'è il cielo giallastro che potremmo notare sopra di noiCielo giallo o giallastro? Dovesse capitare nei prossimi giorni in Piemonte e quindi anche sul nostro territorio non bisogna preoccuparsi, è un...