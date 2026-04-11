Su Fratelli di Crozza torna il ministro della Difesa in una esilarante riflessione sulla posizione dell'Italia nello scenario internazionale Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Crozza-Crosetto e l’analisi sullo scenario internazionale: “Noi non dobbiamo rompere il ca**o agli americani, possiamo solo boicottargli i mondiali di calcio”

Fratelli di Crozza, l'analisi di Crosetto sullo scenario internazionaleMaurizio Crozza torna nelle vesti del ministro della Difesa Guido Crosetto, alle prese con una riflessione sullo scenario internazionale.

Fratelli di Crozza, monologo: "Il rapporto tra Trump e Netanyahu sullo scenario mondiale"Maurizio Crozza analizza l’instabilità delle dinamiche geopolitiche tra gli interessi del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu e Donald Trump.

Temi più discussi: Crozza-Crosetto: Non siamo una nazione, siamo un semaforo; Fratelli di Crozza | Puntata 10 aprile 2026; Maurizio Crozza, sosta finita e imitazioni da record: i nuovi personaggi tra boom d'ascolti e polemiche. Chi sono; Crozza-Piantedosi: Nessuni favoritismo, solo il curriculum… sempre il curriculum.

Crozza-Crosetto: Non siamo una nazione, siamo un semaforoPoi Crozza cambia registro e passa alla politica estera italiana. Ed è qui che arriva una delle immagini più efficaci: Noi non siamo una nazione… siamo un semaforo. affaritaliani.it

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Fratelli di Crozza. . Crozza Meloni "Me sò innamorata de Fedez... di fianco a lui sembro Crosetto!" #fratellidicrozza #crozza #nove #satira #comedy #perte - facebook.com facebook