Il calcio italiano si trova in una fase di grande difficoltà, con cambiamenti alla guida tecnica della Nazionale e tensioni ai vertici della federazione. Dopo le dimissioni di alcuni protagonisti di spicco, si sono susseguite prese di posizione che hanno acceso il dibattito pubblico. La situazione attuale ha portato a una riflessione sulla solidità e le criticità del sistema sportivo nazionale, coinvolgendo tifosi e addetti ai lavori.

Il calcio italiano attraversa una tempesta senza precedenti che ha travolto i vertici della federazione e il comando tecnico della Nazionale, spingendo l’opinione pubblica a interrogarsi sulla reale profondità del sistema sportivo nazionale. Dopo la sconfitta nei playoff per i Mondiali contro la Bosnia e l’Herzegovina, avvenuta allo stadio Bilino Polje di Zenica il 31 marzo 2026, le dimissioni di Gattuso e Gravina hanno aperto un vuoto di potere che richiede una ricostruzione radicale, non solo tattica ma anche culturale. La crisi dei vertici e lo spettro dell’immobilismo nazionale. Il clima che si respira negli ambienti calcistici è di profonda riflessione dopo il crollo della squadra azzurra in Bosnia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crisi Azzurra: dopo Gattuso e Gravina, il monito di Di Canio

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