I quattro astronauti coinvolti nella missione lunare Artemis II sono rientrati sulla Terra, atterrando in un'area designata. La capsula spaziale ha completato il viaggio di ritorno dopo aver orbitato intorno alla Luna. La missione, iniziata con il lancio, si è conclusa con successo, secondo quanto comunicato dagli operatori NASA. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sui momenti finali dell'operazione.

Un equipaggio destinato a essere ricordato per sempre. Non solo per la distanza record raggiunta (oltre 400mila chilometri dalla Terra) ma anche per i traguardi simbolici: la prima donna, la prima persona di colore e il primo astronauta non statunitense in una missione lunare. La missione Nasa ha segnato in primis il ritorno dell’uomo nello spazio profondo dopo oltre mezzo secolo e aperto la strada alle future esplorazioni lunari. Il rientro è iniziato con la separazione del modulo di servizio, seguita dall’ingresso nell’atmosfera terrestre a velocità impressionanti, fino a circa 38mila kmh. In questa fase la capsula Orion è stata avvolta da una sorta di palla di fuoco di plasma, che ha causato anche un blackout delle comunicazioni di diversi minuti con il centro di controllo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Artemis II: la missione Nasa si conclude con un ritorno decisamente incandescente

Artemis II verso la Luna, Nasa rinvia la missione: "Non si farà a marzo"Artemis II, il razzo della Nasa che dovrà riportare l’uomo sulla Luna, ha avuto una battuta d’arresto.

È partita la missione Artemis II della Nasa verso l’orbita lunareIl razzo Space launch system (Sls), con la capsula Orion, è partito poco prima del tramonto dal Kennedy space center di Cape Canaveral con un...

Artemis II verso la Luna: la simulazione dal lancio del razzo al rientro dell'equipaggio sulla Terra

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Artemis II, missione compiuta: il rientro sulla Terra è riuscito. Dall’ingresso in atmosfera allo splashdown nel Pacifico. Tutte le fasi finali della missioneDopo 10 giorni nello spazio profondo, l'equipaggio di Artemis II è ammarato nel Pacifico alle 2.07 italiane. Un passo verso la Luna. ilfattoquotidiano.it

Si è conclusa la missione di #Artemis II, la capsula Orion è ammarata nell’Oceano Pacifico, al largo della California. #Tg1 Gian Vito Cafaro - facebook.com facebook

Sani e salvi sulla Terra. Si è chiusa la missione Artemis. x.com