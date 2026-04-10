voto oggi si presenta scarfini malvatani in tour nei quartieri

Oggi viene annunciata ufficialmente la candidatura a sindaco di Alberto Maria Scarfini. Nel fine settimana, con molta probabilità già domani, si presenterà anche il giovane avvocato Leonardo Tosoni, candidato del centrodestra. Nel frattempo, Malvatani continua i tour nei quartieri della città, incontrando i cittadini e presentando le proprie proposte. La campagna elettorale si anima con le prime uscite pubbliche dei candidati principali.

Ufficializza oggi la sua candidatura a sindaco Alberto Maria Scarfini e, sempre nel fine settimana (a questo punto è più che verosimile pensare che lo farà domani), scende in campo anche il giovane avvocato Leonardo Tosoni, candidato sindaco dello schieramento di centrodestra. Meglio sarebbe dire che la coalizione è composta da quel che resta delle forze di centrodestra che qualche mese fa annunciavano di voler andare tutte insieme, appassionatamente e con i simboli, alle elezioni amministrative. A conferma dei rumors circolati in questi giorni, infatti, la componente di Forza Italia, eliminata la pregiudiziale del simbolo, si è accasata tra i civici che sostengono Scarfini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Voto, oggi si presenta Scarfini. Malvatani in tour nei quartieriNel fine settimana scenderà in campo anche Leonardo Tosoni, candidato sindaco per lo schieramento di centrodestra. ilrestodelcarlino.it

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