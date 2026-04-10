Val Seriana Ludens | il gioco come strumento educativo e occasione di relazione

La Val Seriana Ludens si propone come iniziativa che utilizza il gioco per favorire l’apprendimento e la formazione di legami tra le persone. La biblioteca della zona viene proposta come spazio di incontro e di scambio, dove il gioco diventa anche uno strumento di avvicinamento alla lettura. L’obiettivo è creare un ambiente in cui le attività ludiche aiutino a sviluppare competenze e a rafforzare i rapporti tra gli utenti.

Il progetto prevede per la primavera-estate 2026 un calendario articolato di laboratori ed eventi pubblici sul territorio per promuovere la lettura e rafforzare il ruolo delle biblioteche come spazi di incontro Il gioco come leva educativa e porta d’accesso alla lettura, la biblioteca come punto di incontro e luogo di comunità. È su questi presupposti che si costruisce ‘Val Seriana Ludens. Leggere è un gioco’, progetto promosso da Cooperativa San Martino Progetto Autonomia insieme al Sistema Bibliotecario Valle Seriana e sostenuto da Fondazione della Comunità Bergamasca. Un’iniziativa che attraversa età, contesti e bisogni diversi, mettendo al centro una convinzione semplice ma tutt’altro che scontata: giocare è un’esperienza formativa profonda, capace di attivare competenze cognitive, relazionali e culturali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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GIOCHI IN BIBLIOTECA 3-6 ANNI Nel pomeriggio di MARTEDÌ 31 MARZO dalle 16 alle 18 vi aspettiamo in biblioteca per l'appuntamento con "Fuori Gioco!" organizzato da Valseriana Ludens in collaborazione con Cooperativa San Martino e il Sistema bibl - facebook.com facebook