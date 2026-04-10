Un crowfunding per salvare i libri antichi della biblioteca

È stato avviato un crowdfunding per finanziare il restauro dei libri antichi conservati nella biblioteca ‘Romolo Spezioli’. La campagna mira a raccogliere fondi necessari per preservare e valorizzare le opere di valore storico e culturale presenti nelle sale della struttura. La raccolta si rivolge a cittadini e appassionati interessati a sostenere il progetto di conservazione di volumi risalenti a diversi secoli fa.

Una raccolta fondi per restaurare volumi antichi nella biblioteca ‘Romolo Spezioli’: l’idea è degli studenti della IIIAs del liceo scientifico Onesti, maturata nel percorso di studio sul manoscritto e sul libro antico dello scorso anno, che li ha portati a riflettere sulla conservazione del patrimonio librario, collegandola a progetti scolastici di educazione civica. Sono stati gli studenti a elaborare una proposta operativa, insieme alla ‘Spezioli’: una raccolta fondi con il crowdfunding, sulla piattaforma Idearium, fissando la quota di 6mila euro da raggiungere per restaurare volumi antichi. E’ stato redatto un protocollo d’intesa per formalizzare la collaborazione tra biblioteca e scuola, dando vita a "un grande esempio di cittadinanza attiva e di partecipazione" le parole dell’assessore alla cultura, Micol Lanzidei. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un crowfunding per salvare i libri antichi della biblioteca Temi più discussi: Un crowfunding per salvare i libri antichi della biblioteca; Crowdfunding per una nuova missione; L’ermellino: da mascotte delle Olimpiadi al rischio di estinzione; VENDITA ISOLA DI POVEGLIA –. Un crowfunding per salvare i libri antichi della bibliotecaUna raccolta fondi per restaurare volumi antichi nella biblioteca ‘Romolo Spezioli’: l’idea è degli studenti della IIIAs del liceo ... ilrestodelcarlino.it Università di Torino, un crowfunding per salvare l'ermellino(ANSA) - TORINO, 25 MAR - Dai riflettori delle Olimpiadi invernali al rischio di scomparire dalle Alpi italiane: l'ermellino, scelto come mascotte di Milano-Cortina 2026, è oggi al centro di una racco ... msn.com Link in bio sia per il modulo soci sia per la prevendita su Eventbrite! #comunità #laboratorio #workshop #crowfunding #firenze - facebook.com facebook