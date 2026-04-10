Tutti i nuovi vertici scelti dal governo Meloni nelle società partecipate

Il governo Meloni ha presentato le liste per i nuovi consigli di amministrazione di Enel, Eni, Leonardo ed Enav, in vista delle assemblee degli azionisti programmate a maggio. Le nomine riguardano i vertici delle società partecipate dallo Stato, che dovranno essere rinnovati nei prossimi mesi. La scelta dei nuovi membri avviene in un momento di attenzione sulle strategie e sulle future direzioni delle aziende pubbliche.

Il governo Meloni ha definito le proprie indicazioni per il rinnovo dei vertici di Enel, Eni, Leonardo ed Enav, depositando le liste per i nuovi consigli di amministrazione in vista delle assemblee degli azionisti previste a maggio. Le proposte, avanzate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) insieme agli altri dicasteri competenti combinano stabilità nella gestione di alcune società, come Enel ed Eni, e discontinuità in altre, in particolare Leonardo. Per Enel, gruppo attivo nella produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica e gas, l’assemblea è convocata per il 12 maggio. Il Mef, che detiene il 23,59 per cento del capitale, ha indicato la conferma di Paolo Scaroni come presidente e di Flavio Cattaneo come amministratore delegato. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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