Trump è il grande sconfitto della guerra noi i piccoli

Secondo un articolo pubblicato dall’Economist, Donald Trump viene descritto come il grande sconfitto della guerra in Iran, a condizione che il cessate il fuoco rappresenti effettivamente la fine del conflitto. La pubblicazione analizza come le conseguenze delle decisioni prese durante il periodo di escalation abbiano influenzato la posizione dell’ex presidente statunitense nel contesto internazionale. La situazione rimane in evoluzione, con sviluppi che potrebbero modificare gli equilibri di potere e di responsabilità.

Secondo l’Economist Donald Trump è «il grande sconfitto» della guerra in Iran, almeno nel caso in cui il cessate il fuoco segnasse davvero la fine del conflitto. Ma è difficile non vedere una sua sconfitta anche nella più che probabile eventualità di un fallimento della trattativa. Quello che è certo è che al momento il regime degli ayatollah è ancora lì, più forte e più radicalizzato di prima, e che lo stretto di Hormuz è nel suo pieno controllo. Al riguardo, mercoledì il giornalista di Abc News Jonathan Karl ha chiesto a Trump se a lui andasse bene che gli iraniani imponessero un pedaggio a tutte le navi che lo attraversano. E lui gli ha risposto che «potrebbe esserci una joint venture tra Stati Uniti e Iran per riscuotere i pedaggi». 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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