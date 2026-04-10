Recentemente, Donald Trump ha rivolto dure parole contro alcuni sostenitori della sua stessa corrente politica, i cosiddetti MAGA, definendoli con toni offensivi dopo che avevano criticato la sua gestione del conflitto in Iran. La disputa ha portato a tensioni interne tra gli alleati di lunga data e il leader, con l’obiettivo di ridisegnare il sostegno all’interno del movimento. La polemica si inserisce in un quadro di divisioni che coinvolge anche piani per una possibile rimozione.

Donald Trump ha lanciato un attacco frontale contro alcuni dei suoi storici alleati della galassia MAGA, definendoli persone con un quoziente intellettivo estremamente basso dopo che questi ultimi hanno espresso feroci critiche alla sua gestione del conflitto in Iran. La frattura si è inasprita a seguito della decisione del Presidente statunitense di colpire Teheran e delle sue dichiarazioni riguardanti la possibile eliminazione dell’intera civiltà iraniana, un passo che ha scatenato una rivolta interna tra i sostenitori più accaniti del tycoon. Una spaccatura profonda tra la Casa Bianca e i volti del movimento MAGA. Le tensioni che stanno attraversando il fronte conservatore non sono semplici divergenze di opinione, ma una vera e propria rottura ideologica causata dalle recenti manovre militari in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump contro i MAGA: rivolta interna e piano per rimuoverlo

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Trump e la guerra in casa sua, il movimento Maga si disperde in mille rivoliLo scontro in Iran divide i sostenitori del presidente. Molti di loro lo avevano votato per mettere la parola fine alle «guerre infinite». E adesso che cosa faranno? milanofinanza.it

I sostenitori di Trump si ribellano sul suo social Truth, migliaia i commenti contro il presidenteAnche all'interno della cerchia ristretta di sostenitori Maga sono moltissimi coloro che si sono apertamente schierati contro le azioni di Trump in Iran e commentano negativamente i suoi post. Truth è ... rainews.it

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