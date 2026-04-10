Truffa del finto carabiniere anziana raggirata e derubata di oro e orologi

Un'anziana donna di Burgio è stata vittima di una truffa in cui un uomo si è finto un ufficiale dei carabinieri. Dopo una telefonata, l'uomo ha convinto la vittima a consegnare orologi e oggetti in oro, che sono stati poi rubati. Si tratta di un episodio che si aggiunge ad altri casi simili di truffe telefoniche con lo stesso metodo. La donna non ha opposto resistenza e ha consegnato quanto richiesto.

Ennesimo caso di “truffa del finto carabiniere”. Questa volta il raggiro è stato messo a segno a Burgio dove un’anziana è stata convinta a consegnare orologi e oggetti in oro dopo una telefonata ingannevole.Alla donna è stato raccontato che la figlia si trovava a Palermo e che aveva provocato un. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it TECNICA DEL 'FINTO CARABINIERE' CONTRO GLI ANZIANI: IN MANETTE DUE TRUFFATORI SERIALI | 07/11/2025 Temi più discussi: Truffa del finto carabiniere, due anziane raggirate: arrestati i responsabili; Sventata truffa del 'finto carabiniere', arrestato un 40enne a Livorno; Altra tentata truffa del finto carabiniere. Ma la vittima chiama i veri militari; TRIESTE | TRUFFA DEL FINTO CARABINIERE: DOPPIO COLPO FRA ORO E DENARO DEL GIOVANE VESTITO DI NERO. Truffa del finto carabiniere ai danni di un’anziana: denunciato agrigentinoDue uomini, rispettivamente di 44 anni della provincia di Agrigento e di 40 anni residente a Torino, sono stati denunciati dai Carabinieri per una truffa ai danni di una 65enne di Asola. La donna, lo ... grandangoloagrigento.it Truffa del finto carabiniere, pensionata consegna oro per un valore di 60 mila euroHa consegnato ad un sedicente appartenente dell’Arma quasi un chilogrammo in oro tra gioielli e preziosi oltre ad una somma in contanti di 5 mila euro. È una maxi truffa quella messa a segno a ... canicattiweb.com Come funziona la truffa del foro dello pneumatico dell'auto - facebook.com facebook