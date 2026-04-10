Titolo Juve Borsa | quotazioni e info utili sulle azioni bianconere

La Juventus Football Club è una società quotata in borsa, con azioni che vengono negoziate sui mercati finanziari. Le quotazioni delle azioni vengono aggiornate regolarmente e rappresentano il valore di mercato del club. In questo articolo vengono fornite le informazioni principali sulle variazioni delle quotazioni e sui dati utili relativi alle azioni bianconere, consentendo di seguire l’andamento del titolo nel tempo.

Titolo Juve Borsa: Juventus FC è un club quotato in borsa. Ecco le informazioni utili sulle quotazioni del titolo e delle azioni Juve. Titolo Juve Borsa – Ecco tutte le informazioni sull’andamento in borsa delle quotazioni Juventus Football Club Spa. 2,05 EUR (+1,59%) Ore 1 7.35 del 10 aprile 202 6. Apertura 2,052 Massimo 2,07 Minimo 2,034 Capitalizz. 843,20 Mln Chiusura prec. 2,052 Titolo Juve Borsa – Tutte le info in tempo reale per le quotazioni e le azioni Juve (Questo servizio viene aggiornato dalla nostra redazione con cadenza sporadica, solo ai fini giornalistici legati alla contemporaneità) TITOLO JUVE BORSA: FAQ INVESTITORI E AZIONISTI. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Titolo Juve Borsa: quotazioni e info utili sulle azioni bianconere Argomenti più discussi: Titolo Juve Borsa | quotazioni e info utili sulle azioni bianconere; Azioni Ferrari RACE: Quotazione oggi, Grafico e Target Price. Juve in Borsa, l'offerta di Tehter fa volare il titolo: sospesa per eccesso di rialzoEffetto Tether a Piazza Affari. All'apertura della Borsa di lunedì 15 dicembre, l'eco mediatico dell'offerta di Paolo Ardoino recapitata venerdì 12 alla pec di Exor per rilevarne il 65.4% delle quote ... tuttosport.com Juventus, il titolo sale in borsa (+5%) e supera l’offerta di Tether: i dettagliDopo l’offerta di Tether di acquistare la Juventus per una cifra intorno agli 1,1 miliardi di dollari, prontamente respinta dal board bianconero, il club continua a crescere in borsa. A Piazza Affari, ... gianlucadimarzio.com #Juventus: il titolo in borsa oggi (1 aprile 2026) 2,03 EUR (+0,40%) Apertura 2,04 Massimo 2,04 Minimo 1,95 Capitalizz. 849,90 Mln Chiusura prec. 2,01 JEBRA TV - facebook.com facebook