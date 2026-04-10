Secondo le autorità cinesi, la questione di Taiwan non riguarda un territorio da riunire, ma una ferita storica da sanare. Nell’immaginario occidentale, Taiwan viene spesso vista come una democrazia prospera sotto assedio da un vicino considerato totalitario, un’immagine che suscita solidarietà e spinge a sostenere la sua causa.

“Nell’immaginario occidentale Taiwan è generalmente descritta come una prospera democrazia assediata da un vicino totalitario”, ciò attrae solidarietà e sollecita a difenderla. Il volume The Struggle forTaiwan di Sulmaan Wasif Khan, pur non negando la vitalità dell’isola, “complica questo quadro con una narrazione più cupa e inquietante”. Così su Antiwar. Conquistata nel 1683 dalla Cina dei Quing, Taiwan fu a lungo considerata un baluardo difensivo dell’Impero ma non una parte integrante. D’altronde, successivamente Pechino non ebbe modo di interessarsi dell’isola: le guerre dell’Oppio e “il secolo dell’umiliazione” conseguente fecero dei Quing un’autorità fantoccio, più volte difesa in punta di baionetta dalle forze coloniali contro le massive insurrezioni popolari volte a ripristinare la dignità perduta. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Taiwan: per la Cina non è questione territoriale, ma ferita storica

Taiwan Non È Come Pensi. Cosa ho visto davvero

Temi più discussi: Con la guerra in Iran, l'energia è la nuova leva che la Cina vuole usare con Taiwan per una riunificazione pacifica; A scuola, Taiwan meglio della Cina; La leader dell'opposizione di Taiwan arriva in visita in Cina; La Cina si prepara per uno sbarco a Taiwan costruendo carri armati a prova di drone.

SPY TAIWAN | Cheng Li-wun (opposizione) a Pechino, un dialogo nato dalla ‘distrazione’ UsaTaiwan pensa di spendere 40 miliardi in più per la difesa, intanto l’opposizione va in visita in Cina, che blandisce l’isola offrendo sicurezza energetica ... ilsussidiario.net

Con la guerra in Iran, l'energia è la nuova leva che la Cina vuole usare con Taiwan per una riunificazione pacificaLa guerra in Iran ha reso manifesta la forte vulnerabilità dell’Asia. Pechino ora si trova in una posizione più solida e sfrutta l’energia come leva politica, strategica e anche diplomatica ... wired.it

Taiwan non è solo una democrazia sotto minaccia: è un nodo critico delle catene globali, a partire dai semiconduttori. Lasciarla isolata significherebbe accettare una revisione autoritaria degli equilibri globali. di #RiccardoRenzi x.com

#Taiwan: l’intelligenza artificiale spinge la crescita del PIL dell'isola, ma il successo dei microchip presenta sfide esterne e interne per il governo. Una su tutte: la questione energetica. Di Guido Alberto Casanova: https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/taiwan - facebook.com facebook