Durante un intervento pubblico, il segretario di un partito ha affermato che gli avversari politici hanno già perso, criticando la loro capacità di fermare un ex presidente. In risposta, un altro leader ha ripetuto slogan e ha dichiarato che gli avversari saranno ritenuti elettoralmente sconfitti. In seguito, un terzo esponente ha ascoltato senza intervenire, continuando a ripetere i propri messaggi.

Il segretario del Pd inveisce: «Non sapete fermare Trump». Ma nemmeno Giuseppe Conte la ascolta, poi ripete slogan: «Vi manderemo a casa». Angelo Bonelli (Avs): «Vedo il declino». La voce trafelata di Elly Schlein. Giuseppe Conte prende affannosamente appunti. Matteo Renzi con il fiatone mentre sbraita. Nel gran circo del Parlamento non è mancato nulla. La prima informativa ufficiale alle Camere del premier, Giorgia Meloni, dall’esito del referendum, ha fatto venire la tachicardia alle opposizioni. Con rischio infarto. Difficile descrivere per iscritto ciò che le immagini hanno trasmesso: le espressioni, i toni e le parole dei leader della sinistra con le facce rosso paonazzo. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Schlein fa la bulla: «Avete già perso»

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Segretaria Elly Schlein, anche questa volta abbiamo visto attacchi, slogan e accuse, ma nessuna posizione davvero chiara. Manca una visione, manca un programma credibile, soprattutto su temi fondamentali come la politica estera. Per fortuna oggi, alla guid - facebook.com facebook

Schlein e Sánchez al summit globale dei progressisti x.com