Scherma si è concluso il Mondiale Giovani e Cadetti | il bilancio per l’Italia

Il Mondiale Giovani e Cadetti di scherma si è concluso a Rio de Janeiro, dove l’Italia ha conquistato quattro medaglie di bronzo. La competizione si è svolta nell’ultima settimana, coinvolgendo i migliori giovani atleti provenienti da diverse nazioni. La squadra italiana ha ottenuto risultati significativi, anche se alcuni atleti hanno espresso delusione per le occasioni perse. La manifestazione ha visto sfidarsi atleti di varie nazionalità in un clima di grande intensità.

Il Mondiale Giovani e Cadetti si è disputato a Rio de Janeiro nell’ultima settimana: l’Italia ha chiuso con quattro medaglie di bronzo e un po’ di amarezza Ambizione, grinta e un pizzico di magia. Questi sono stati gli ingredienti che hanno reso speciale il Mondiale Giovani e Cadetti per tutte le nazioni partecipanti. Ma ora è finito ed è tempo di bilanci rispetto a quello che è successo a Rio de Janeiro. L’Italia conclude il Mondiale Giovani e Cadetti nel peggiore dei modi, sportivamente parlando. Infatti, non è arrivata nessun’altra medaglia per gli Azzurri, anzi un brutto quarto posto nella gara a squadre di spada femminile. Le spadiste ci hanno provato e sono riuscite anche a mettersi in evidenza, ma sono crollate sul più bello, protagoniste di un’ottima prestazione ma arrivate solo a un passo dalla medaglia di bronzo. 🔗 Leggi su Sportface.it

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