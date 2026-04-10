Le monache del convento Novo-Tikhvin a Ekaterinburg, in Russia, hanno riproposto una ricetta tradizionale della torta pasquale dell’epoca zarista. La preparazione sarà presentata in occasione delle celebrazioni della Pasqua ortodossa, secondo un’antica ricetta che risale ai tempi dell’impero russo. La ricetta viene riproposta periodicamente dal convento, mantenendo viva la tradizione locale legata alle festività pasquali.

Le monache del convento Novo-Tikhvin a Ekaterinburg, in Russia, hanno riproposto una ricetta del dolce pasquale dell’epoca zarista in vista delle celebrazioni della Pasqua ortodossa. Il processo di preparazione dura più di 20 ore, un tempo decisamente più lungo rispetto alle ricette tradizionali, che richiedono fino a dieci volte meno tempo. Secondo i panettieri, il processo prolungato si traduce in una consistenza particolarmente leggera e delicata. Le suore hanno detto di aver ricostruito la ricetta dopo aver studiato i dipinti a tema pasquale della collezione della granduchessa Olga Romanova. I cristiani ortodossi in Russia celebrano la Pasqua il 12 aprile. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Russia, le suore di Ekaterinburg ripropongono la tradizionale ricetta della torta pasquale

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